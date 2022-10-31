МегаФон впервые запустил в рознице Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.
С июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице МегаФона активно растет. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.
С помощью сервиса Яндекс Сплит покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.
"Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона — это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет", — комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.
"Наша задача — дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки", — говорит Юлия Лебедева, руководитель продукта Яндекс Сплит.
В МегаФоне около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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