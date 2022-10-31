МегаФон впервые запустил в рознице Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

С июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице МегаФона активно растет. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.

С помощью сервиса Яндекс Сплит покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

"Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона — это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет", — комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

"Наша задача — дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки", — говорит Юлия Лебедева, руководитель продукта Яндекс Сплит.

В МегаФоне около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.