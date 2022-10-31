В Новокуйбышевске под асфальт провалился мусоровоз

В понедельник, 31 октября, днем в Новокуйбышевске у дома № 4А по ул. Бочарикова под асфальт колесами провалился мусоровоз.

Об этом сообщили очевидцы ЧП. На фотографии видно, что машина задними колесами стоит в яме.

На месте ДТП пока присутствуют только сотрудники, обслуживающие данный автомобиль.

Отметим, что летом на этой дороге проводилась укладка асфальтового покрытия и расширение парковочной зоны.