В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций

В Самарской области подведены итоги первого регионального чемпионата финансовых компетенций "Финкульт" среди старшеклассников. Абсолютным победителем стала команда "Оптимисты" школы села Елховка, сообщает пресс-служба Банка России.

Состязание включало в себя два этапа. На первом этапе под названием "Коммуникативный бой" участники дискутировали об инвестициях, о финансовом планировании и умении контролировать доходы и расходы, о преимуществах и недостатках наличных и безналичных платежей. Лучше всех в дебатах проявила себя команда "Предел риска" школы № 8 города Новокуйбышевска.

На втором этапе "Финансовый бой" старшеклассники решали задачи по расчету процентов по кредиту, правильности уплаты налогов, планированию личных расходов. Первыми в этой секции стали участники команды "Золотой червонец" школы № 1 села Кинель-Черкассы.

"Чемпионат финансовых компетенций помог учащимся проверить свои знания в области экономики и повысить уровень финансовой грамотности. Они выполняли задания, в основу которых легли реальные ситуации, и узнали, как грамотно распоряжаться деньгами, оценивать возможные финансовые риски. Кроме того, участники чемпионата рассмотрели альтернативные виды накоплений, различные финансовые продукты и выяснили, как действовать в случае нарушения своих прав потребителя финансовых услуг, — отметил заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — Молодым людям очень важно дать импульс для развития их способностей и талантов в деле повышения финансовой грамотности. Чемпионат финансовых компетенций "Финкульт" в регионе проходил впервые, и надеюсь, станет постоянной положительной практикой для нашей области".

Областной чемпионат финансовых компетенций старшеклассников "Финкульт" организован региональным центром по финансовой грамотности населения Самарской области, министерством образования и науки Самарской области и Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.