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Музыка Культура

Суперфинал фестиваля "Душа баяна" пройдет в Самаре

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский музыкальный праздник-фестиваль "Душа баяна" стартует с конкурсных прослушиваний 2 и 3 ноября.

Все желающие смогут посетить конкурсные прослушивания  2 и 3 ноября в ОДО с 10:00 и окунуться в мир музыкальных шедевров

За главный приз, уникальный концертный баян стоимостью более 1 млн руб., сразятся лауреаты I степени и обладатели Гран-при фестиваля 2018–2022 годов.

В суперфинале будут представлены конкурсанты-победители региональных этапов из Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского, Пермского и Хабаровского края, Республик Хакасия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также впервые примут участие исполнители из новых регионов России — Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Накануне организатор и идейный вдохновитель праздника, заслуженный артист России Сергей Войтенко выступил с пресс-конференцией — музыкант рассказал об истории и идее фестиваля, географии участников и конкурсных туров, программе суперфиналов и гала-концерта, а также сохранении национальных традиций и популяризации музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Изначально фестиваль "Душа баяна" зародился в Самарской области как региональный.

В 2018 г. по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был организован и проведен первый фестиваль "Душа Баяна", который получил широкое признание и любовь жителей Самарской области.  В дальнейшем фестиваль поддержали на федеральном уровне, он получил статус Всероссийского под девизом "Душа баяна — Душа России".

Своим проектом Сергей Войтенко хотел признаться в любви к своей малой родине, где 125 лет назад мастером Чулковым был создан баян — инструмент, определивший на многие годы судьбу музыканта.

В 2022 г. фестиваль вышел на всероссийский уровень, в нем приняли участие почти 3 тыс. музыкантов-исполнителей, танцоров, певцов, декламаторов, циркачей — дети и взрослые, профессионалы и любители, солисты и музыкальные коллективы. На следующий год гала-концерт планируется провести в зале кремлевского дворца, поделился своими планами Сергей Войтенко.

По его словам, этот фестиваль нужен всей стране и прежде всего регионам, глубинке. Ведь там сейчас немало проблем, профессиональных баянистов уже не хватает. "Еще 10-15 лет назад у нас было несколько музыкантов в одном селе, а сейчас один музыкант на несколько сел — здесь он аккомпанирует бабушкам, тут с детьми позанимается, это уже становится штучной историей", — признается музыкант.

Так и возникла идея создания этого фестиваля — чтобы сохранить пласт народной культуры, иначе целые жанры — те же самые хоры бабушек — могут просто исчезнуть в российских селах.

Название "Душа баяна" тоже не случайно — вокруг этого инструмента оживает множество жанров: инструментальное искусство, хореография, народные песни, цирковое искусство и художественное слово. Кроме того, баян, аккордеон, гармонь — это односемейные инструменты, поэтому они тоже принимают участие в фестивале.

Потрясает фестиваль и разнообразием жанров: баян участвует в симфонической музыке, в рок-, поп-, фолк-композициях, да и во многих других вариациях.

Главный критерий для участия в фестивале — яркий концертный номер, ведь итогом конкурса должен стать гала-концерт, суперконцерт-дивертисмент, где каждый номер будет зажигать глаза зрителей и оставаться в их сердцах. Для этого Сергей Войтенко лично участвует в работе жюри и отбирает самых талантливых, ярких и потрясающих исполнителей со всей страны.

В 2022 г. в фестивале впервые приняли участие артисты из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На отборочном этапе они выступали онлайн, а в Самару прибудут для очного участия.

У организаторов праздника много далеко идущих планов и один из них — сделать баян популярным среди музыкантов средней возрастной группы, пока участников от 30 до 50 лет приезжает меньше всего, фестиваль призван устранить этот пробел. Также в планах ввести новую номинацию "Символ баяна" для тех, кто много сделал для популяризации инструмента.

"Я очень благодарен всем, кто поддержал нас и прежде всего — губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, который очень трепетно относится к нашим корням, к музыкальной культуре, к сохранению истории музыкальных инструментов и народных традиций", — обратился Сергей Войтенко.

Для губернии "Душа баяна" имеет особую культурную ценность — ведь именно благодаря этому фестивалю в регионе было открыто множество новых талантливых музыкантов и творческих коллективов. "За время его проведения, начиная с 2018 года, мы открыли огромное количество новых имен — это прекрасные самородки, люди, обладающие уникальным талантом. Фестиваль это еще и возможность профессионального общения между творческими коллективами. Для нашего региона — это будет большое событие  в год культурного наследия народов России. Это очень символично ", — отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, выступая на пресс-конференции, заверил, что государство оказывало и будет оказывать поддержку таким важным проектам, как фестиваль "Душа баяна", ведь все искусство, даже симфоническое, питается от народных корней. Поэтому очень важно поддерживать проекты, которые объединяют разные поколения и национальные школы исполнительского мастерства. Россия —  полиэтническая, многокультурная страна, и культурный код, который объединяет разные национальные и религиозные традиции, проявляется лучше всего в искусстве.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что у фестиваля есть еще одна важная составляющая — кроме уникальности, размаха, охвата, вовлеченности людей — есть еще пассионарный лидер. Невозможно представить себе более влюбленного в инструмент и одновременно сильнейшего пропагандиста этого инструмента человека. Именно это, на его взгляд, и определяет успех фестиваля, а Управление готово всегда поддержать яркие, прорывные проекты, которые оказывают непосредственное влияние на развитие российской культуры.

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