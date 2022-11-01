Нетрезвый водитель "пятнадцатой" устроил ДТП в Сызрани

В понедельник, 31 октября, в Сызрань произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:30 51-летний водитель ВАЗ-2115 двигался по ул. Кирпичной. Напротив дома № 28а он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21102 под управлением 32-летнего мужчины.
В аварии пострадала 28-летняя пассажирка "десятки".
Водитель "пятнадцатой" отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...