ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса

ПСБ запускает военную ипотеку без первоначального взноса. Предложение распространяется и на новостройки, и на вторичный рынок жилья.

Воспользоваться предложением могут военнослужащие, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) и имеющие право на заключение договора целевого жилищного займа.

По программам "Военная ипотека. Новостройка" и "Военная ипотека. Вторичный рынок" ставка составит 8% для зарплатных клиентов ПСБ, 8,2% — для других участников НИС*.

Участник НИС может подать заявку на военную ипотеку без первоначального взноса в офисе ПСБ, для этого необходим паспорт и свидетельство участника НИС, дополнительных документов не потребуется. Решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения.

"ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым запускает военную ипотеку с нулевым взносом. Обеспечение доступного жилья для военнослужащих-участников НИС, в том числе выполняющих боевые задачи, является одним из приоритетов банка. Новые условия военной ипотеки позволят тысячам военнослужащих и их семей решить вопрос с жильем на максимально комфортных условиях. Возможность взять ипотеку сразу после заключения контракта, не дожидаясь, когда необходимая для первоначального взноса сумма накопится на счете, и обслуживание кредита при поддержке государства являются важными преимуществами программы, поэтому мы ожидаем кратного увеличения спроса на нее", — отметил директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.