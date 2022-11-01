Серебряные волонтеры Большечерниговского района: "Пусть наша нить приведет к победе"

В Большечерниговском районе волонтеры присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #мывместе: в рамках проекта "Шьем для наших" объединились в группу "Нить победы".
Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мастерская располагается в здании комплексного центра соцобслуживания Южного округа (отделение Большечерниговского района). Члены отряда серебряных волонтеров "Наше поколение" совместно с сотрудниками центра и активными гражданами района в актовом зале установили столы и принесли личные швейные машинки для оперативной работы.
С материалом помогают неравнодушные жители и администрация района. Надежда Егоровна Захаркина - серебряный волонтер, председатель совета МКД, председатель совета ветеранов сельского поселения Большая Черниговка. Она одной из первых подключилась к организации мастерской.
"Мы шьем нательное белье, толстовки, нарукавные отличительные повязки. Для раскроя много места нужно было, ну и машинки сюда принесли. Так что здесь для нас и работа, и общение. Многие берут шитье на дом, потому что не у всех есть возможность приходить сюда: у кого-то дети маленькие, кто-то после работы находит время одну-две толстовочки сшить. Есть планы начать шить теплое нательное белье. Когда есть готовые выкройки, это несложно. Сейчас у нас готово 65 толстовок, к концу недели будет под сотню. Мы их стираем, чтобы сразу можно было надевать. Много связанных теплых носков, а сколько еще приносят купленных. Мы о ребятах думаем, беспокоимся. Хочется, чтобы у них все было хорошо", - говорит она.
По словам заместителя директора ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа" Татьяны Веденеевой, все стараются сделать побыстрее, чтобы успеть организовать отправку к холодам.
"Как только началась специальная военная операция, жители Большечерниговского района, все руководители с такой теплотой и пониманием откликнулись - от района было отправлено более полутора тонн гуманитарного груза. Откликнулись сельхозпредприятия - от них ушло 20 т муки, тонна подсолнечного масла. Наши серебряные волонтеры и их общественное объединение с удивительным названием "Нить победы" еще раз подтверждают то, насколько люди готовы сплотиться (и сплачиваются!) во время тяжелого для России времени. Матери, бабушки, жены объединились с такой идеей - сделать так, чтобы ребятам там было тепло. Шьют, вяжут, приходят даже в выходные. У каждого определенная задача: кто-то ищет пряжу, кто-то вяжет, кто-то кроит. Примечательно, что здесь собираются люди разных возрастов. Самому младшему волонтеру - 17 лет, самому старшему - далеко за 70. Большая благодарность всем жителям за ту сердечность и теплоту, с которой они работают, чтобы быстрее наступила победа", - отмечает заместитель главы Большечерниговского района по социальным вопросам Елена Хуртова.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!