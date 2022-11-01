Серебряные волонтеры Большечерниговского района: "Пусть наша нить приведет к победе"

В Большечерниговском районе волонтеры присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #мывместе: в рамках проекта "Шьем для наших" объединились в группу "Нить победы".

Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мастерская располагается в здании комплексного центра соцобслуживания Южного округа (отделение Большечерниговского района). Члены отряда серебряных волонтеров "Наше поколение" совместно с сотрудниками центра и активными гражданами района в актовом зале установили столы и принесли личные швейные машинки для оперативной работы.

С материалом помогают неравнодушные жители и администрация района. Надежда Егоровна Захаркина - серебряный волонтер, председатель совета МКД, председатель совета ветеранов сельского поселения Большая Черниговка. Она одной из первых подключилась к организации мастерской.

"Мы шьем нательное белье, толстовки, нарукавные отличительные повязки. Для раскроя много места нужно было, ну и машинки сюда принесли. Так что здесь для нас и работа, и общение. Многие берут шитье на дом, потому что не у всех есть возможность приходить сюда: у кого-то дети маленькие, кто-то после работы находит время одну-две толстовочки сшить. Есть планы начать шить теплое нательное белье. Когда есть готовые выкройки, это несложно. Сейчас у нас готово 65 толстовок, к концу недели будет под сотню. Мы их стираем, чтобы сразу можно было надевать. Много связанных теплых носков, а сколько еще приносят купленных. Мы о ребятах думаем, беспокоимся. Хочется, чтобы у них все было хорошо", - говорит она.

По словам заместителя директора ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа" Татьяны Веденеевой, все стараются сделать побыстрее, чтобы успеть организовать отправку к холодам.

"Как только началась специальная военная операция, жители Большечерниговского района, все руководители с такой теплотой и пониманием откликнулись - от района было отправлено более полутора тонн гуманитарного груза. Откликнулись сельхозпредприятия - от них ушло 20 т муки, тонна подсолнечного масла. Наши серебряные волонтеры и их общественное объединение с удивительным названием "Нить победы" еще раз подтверждают то, насколько люди готовы сплотиться (и сплачиваются!) во время тяжелого для России времени. Матери, бабушки, жены объединились с такой идеей - сделать так, чтобы ребятам там было тепло. Шьют, вяжут, приходят даже в выходные. У каждого определенная задача: кто-то ищет пряжу, кто-то вяжет, кто-то кроит. Примечательно, что здесь собираются люди разных возрастов. Самому младшему волонтеру - 17 лет, самому старшему - далеко за 70. Большая благодарность всем жителям за ту сердечность и теплоту, с которой они работают, чтобы быстрее наступила победа", - отмечает заместитель главы Большечерниговского района по социальным вопросам Елена Хуртова.