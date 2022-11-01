В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Ночью и днем 2 ноября местами по области и в Самаре ожидается сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах местами образование снежного наката, гололедица.

Водителям необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок, если автомобиль на летней резине. Самарцам опасно находиться возле рекламных щитов и непрочных конструкций.