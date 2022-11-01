В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Ночью и днем 2 ноября местами по области и в Самаре ожидается сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах местами образование снежного наката, гололедица.
Водителям необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок, если автомобиль на летней резине. Самарцам опасно находиться возле рекламных щитов и непрочных конструкций.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?