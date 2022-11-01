16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение Серебряные волонтеры Большечерниговского района: "Пусть наша нить приведет к победе" Самарский военком рассказал, сколько человек отправится служить в осенний призыв "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ В Самаре стартует Всероссийский телемарафон "Национальный характер"

Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ночью и днем 2 ноября местами по области и в Самаре ожидается сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах местами образование снежного наката, гололедица.

Водителям необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок, если автомобиль на летней резине. Самарцам опасно находиться возле рекламных щитов и непрочных конструкций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4