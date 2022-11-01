Клиенты Сбербанка в Поволжье стали чаще оплачивать покупки безналично

В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по итогам трех кварталов отмечается рост объема бесконтактной оплаты как онлайн, так и в торговых точках. С января по сентябрь 2022 года общий объем эквайринга Сбербанка в Поволжье увеличился на 15% и превысил 610 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшая популярность безналичной оплаты отмечается в онлайн-сегменте. Здесь количество транзакций выросло на 44%, а общий объем средств — на 20% и достиг 17,8 млрд рублей. При оплате в торговых точках объем средств превысил 593,5 млрд рублей, что на 15% больше показателей аналогичного периода 2021 года.

Средний чем при оплате через эквайринг Сбербанка в Поволжье составляет около 518 рублей.

"Сервисы Сбера по безналичной оплате сегодня позволяют оплачивать покупки в наиболее удобном для наших клиентов формате. Использование банковской карты для оплаты как онлайн, так и офлайн продолжает набирать популярность. Это подтверждают и цифры — с января по сентябрь на 9% выросло количество транзакций по сравнению с прошлогодними показателями", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.