Самарских школьников приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги". Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.

Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта, Министерство внутренних дел совместно с Министерством Просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты". Мероприятие проводится при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Повышение безопасности участников дорожного движения - наиболее значимая составляющая национального проекта "Безопасные качественные дороги", одна из его целей - к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие зарекомендовавшие себя технологии. Однако важно понимать, что безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас - напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведениях на дорогах позволит Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги", - сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-состязание проводится третий год подряд при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги", уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти 5 млн школьников.

"Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги" прежде всего направлена на проверку знаний основ безопасного поведения на дороге. Главной наградой в результате участия - это знания правил дорожного движения. Именно они помогают каждому ребенку правильно ориентироваться в дорожной среде, тем самым сохраняя здоровье и жизнь не только себе, но окружающим. Более 100 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" в 2021 году", - отмечает полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

В Самарской области теме безопасности на дорогах всегда уделяется повышенное внимание. В этом ноябре, как и каждый год, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова стартовал месячник по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с сотрудниками Государственной автоинспекции, министерством образования и науки Самарской области проводят мероприятия, направленные на снижение аварийности на городских и региональных дорогах.