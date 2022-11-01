Самарских школьников приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги". Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.
Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта, Министерство внутренних дел совместно с Министерством Просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты". Мероприятие проводится при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"Повышение безопасности участников дорожного движения - наиболее значимая составляющая национального проекта "Безопасные качественные дороги", одна из его целей - к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие зарекомендовавшие себя технологии. Однако важно понимать, что безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас - напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведениях на дорогах позволит Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги", - сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Онлайн-состязание проводится третий год подряд при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги", уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти 5 млн школьников.
"Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги" прежде всего направлена на проверку знаний основ безопасного поведения на дороге. Главной наградой в результате участия - это знания правил дорожного движения. Именно они помогают каждому ребенку правильно ориентироваться в дорожной среде, тем самым сохраняя здоровье и жизнь не только себе, но окружающим. Более 100 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" в 2021 году", - отмечает полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.
Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.
В Самарской области теме безопасности на дорогах всегда уделяется повышенное внимание. В этом ноябре, как и каждый год, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова стартовал месячник по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с сотрудниками Государственной автоинспекции, министерством образования и науки Самарской области проводят мероприятия, направленные на снижение аварийности на городских и региональных дорогах.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.