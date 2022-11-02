В Поволжье в III квартале 2022 года доля бесконтактной оплаты превышает 53%

По итогам III квартала 2022 года более 53% покупок жители Поволжья оплатили безналичным способом, что стало известно благодаря исследованию лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.

В годовом исчислении доля безналичных расходов выросла в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в среднем на 2,1 п. п. При этом наибольший рост произошел в Оренбургской и Пензенской областях — 2,7 и 2,5 п. п. соответственно.

Самыми "безналичными" регионами Поволжья в III квартале стали Самарская (60,4%), Саратовская (57,4%) и Волгоградская (57,1%) области.

Также в исследовании отмечается, что в России за год доля безналичных расходов выросла на 1,79 п. п., но по сравнению со II кв. 2022 снизилась на 1 п. п.

На фоне общего снижения оборота в непродовольственных категориях происходит перераспределение объема покупок из офлайна в онлайн, что особенно заметно в категории стройхозтоваров, где доля безнала выросла до 69,2%, в то время как во II кв. 2022 г. она была на уровне 60,8% (в III кв. 2021 г. — 65,9%).

В сравнении со II кв. 2022 г. в III квартале немного снизилась доля безналичных платежей в точках фастфуда (до 70% с 71,5%). При этом индустрия общественного питания остается одним из лидеров по проникновению безналичных платежей.

В III квартале также выросла доля безналичных платежей в категории "Электроника и бытовая техника" (+1,5 п. п.), притом что с конца 2021 г. в данном сегменте наблюдалось поступательное снижение доли "безнала".

Средний чек покупки безналичным способом в ресторанах снизился за счет более активного перехода покупателя в онлайн-сегмент, где чаще всего заказывают стандартизированные блюда с меньшим чеком, чем при посещении заведения.

В сегменте электроники средняя покупка снизилась ввиду большего распространения более бюджетных предложений гаджетов.

Также напомним, что в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по итогам трех кварталов Сбербанк отмечает рост объема бесконтактной оплаты как онлайн, так и в торговых точках. С января по сентябрь 2022 года общий объем эквайринга Сбербанка в Поволжье увеличился на 15% и превысил 610 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так, клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты — оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера "Плати QR" бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.