В Поволжье в III квартале 2022 года доля бесконтактной оплаты превышает 53%

По итогам III квартала 2022 года более 53% покупок жители Поволжья оплатили безналичным способом, что стало известно благодаря исследованию лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.
В годовом исчислении доля безналичных расходов выросла в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в среднем на 2,1 п. п. При этом наибольший рост произошел в Оренбургской и Пензенской областях — 2,7 и 2,5 п. п. соответственно.
Самыми "безналичными" регионами Поволжья в III квартале стали Самарская (60,4%), Саратовская (57,4%) и Волгоградская (57,1%) области.
Также в исследовании отмечается, что в России за год доля безналичных расходов выросла на 1,79 п. п., но по сравнению со II кв. 2022 снизилась на 1 п. п.
На фоне общего снижения оборота в непродовольственных категориях происходит перераспределение объема покупок из офлайна в онлайн, что особенно заметно в категории стройхозтоваров, где доля безнала выросла до 69,2%, в то время как во II кв. 2022 г. она была на уровне 60,8% (в III кв. 2021 г. — 65,9%).
В сравнении со II кв. 2022 г. в III квартале немного снизилась доля безналичных платежей в точках фастфуда (до 70% с 71,5%). При этом индустрия общественного питания остается одним из лидеров по проникновению безналичных платежей.
В III квартале также выросла доля безналичных платежей в категории "Электроника и бытовая техника" (+1,5 п. п.), притом что с конца 2021 г. в данном сегменте наблюдалось поступательное снижение доли "безнала".
Средний чек покупки безналичным способом в ресторанах снизился за счет более активного перехода покупателя в онлайн-сегмент, где чаще всего заказывают стандартизированные блюда с меньшим чеком, чем при посещении заведения.
В сегменте электроники средняя покупка снизилась ввиду большего распространения более бюджетных предложений гаджетов.
Также напомним, что в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по итогам трех кварталов Сбербанк отмечает рост объема бесконтактной оплаты как онлайн, так и в торговых точках. С января по сентябрь 2022 года общий объем эквайринга Сбербанка в Поволжье увеличился на 15% и превысил 610 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так, клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты — оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера "Плати QR" бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.
СберИндекс — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели.
ЧекИндекс — аналитический ресурс IT-компании "Платформа ОФД", ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с миллиона онлайн-касс в стране. Компания является крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.