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Общество

Улучшить жилищные условия за счет средств маткапитала смогли почти 11 тыс. семей из Самарской области

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года на улучшение жилищных условий за счет средств материнского семейного капитала семьям из Самарской области было направлено более 6 млрд руб. для 10857 семей.

Подала заявку и получила материнский капитал на строительство дома и семья Анастасии Корнеевой из Самары. По ее мнению, это замечательная мера поддержки.

"Мы уже получили первый транш по материнскому капиталу, он очень помог. Муж оформил заявку, приехали в МФЦ, там оформили документы - и все, нам пришли деньги. Строительство дома идет вовсю, уже крышу сделали", - рассказала женщина. А Ольга Ширяева из Самары получила выплату совсем недавно, оформив документы в отделении Пенсионного фонда. В планах - начать строительство.

Использование материнского капитала при строительстве дома осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина имеющейся суммы материнского капитала. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. В случае, если работы выполняет подрядная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой.

Стоит отметить, что пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не будет улучшением жилищных условий. Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение коммуникаций, то они могут осуществляться в рамках реконструкции дома, но только если при этом увеличивается жилая площадь. В таком случае семья сможет использовать материнский капитал.

Напомним, средства на строительство жилья выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось три года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

Маткапитал предоставляется российским семьям в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Семьи могут направить средства материнского семейного капитала (МСК) на улучшение жилищных условий - приобретение жилья, уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, в том числе на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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