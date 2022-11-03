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Общество

Ограничение движения в Самаре из-за "Парада Памяти"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При проведении мероприятия "Парад Памяти, посвященный военному параду в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года" в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта.

Так, с 12:00 до 18:00 6 ноября будут закрыты для движения:

— ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

— ул. Шостаковича в границах улиц Чапаевской и Фрунзе;

— ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Также с 22:00 6 ноября до 17:00 7 ноября ограничивается движение:

— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького;

— по ул. Красноармейской в границах улиц Фрунзе и Галактионовской;

— по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

— по ул. Шостаковича в границах улиц Чапаевской и Куйбышева;

— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— по ул. Молодогвардейской в границах переулка Высоцкого и ул. Красноармейской;

— по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

— по ул. Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской.

Непосредственно в день проведения мероприятия начнут действовать ограничительные меры — с 06:00 до 17:00 7 ноября на следующих участках улично-дорожной сети:

— по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

— по ул. Ульяновской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской;

— по Студенческому переулку от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской,

— по ул. Маяковского в границах Волжского проспекта и ул. Галактионовской.

При этом ограничения коснутся также запрета на остановку и (или) стоянку транспортных средств. С 08:00 6 ноября до 17:00 7 ноября ограничена парковка на следующих улицах:

— на ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького;

— на ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

— на ул. Чапаевской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской;

— на ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева;

— на ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— на ул. Молодогвардейской в границах переулка Высоцкого и ул. Полевой,

— на ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

— на ул. Некрасовской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской,

— на ул. Ульяновской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской;

— по Студенческому переулку от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской,

— на ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Галактионовской.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками установленного образца.

Также будет изменена схема движения общественного транспорта:

— автобусных маршрутов №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 80, 92, 207, 226;

— трамвайных маршрутов №№ 3, 20, 22;

— троллейбусного маршрута № 6

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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