Ограничение движения в Самаре из-за "Парада Памяти"

При проведении мероприятия "Парад Памяти, посвященный военному параду в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года" в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта.
Так, с 12:00 до 18:00 6 ноября будут закрыты для движения:
— ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;
— ул. Шостаковича в границах улиц Чапаевской и Фрунзе;
— ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
Также с 22:00 6 ноября до 17:00 7 ноября ограничивается движение:
— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького;
— по ул. Красноармейской в границах улиц Фрунзе и Галактионовской;
— по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;
— по ул. Шостаковича в границах улиц Чапаевской и Куйбышева;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— по ул. Молодогвардейской в границах переулка Высоцкого и ул. Красноармейской;
— по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
— по ул. Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской.
Непосредственно в день проведения мероприятия начнут действовать ограничительные меры — с 06:00 до 17:00 7 ноября на следующих участках улично-дорожной сети:
— по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой;
— по ул. Ульяновской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской;
— по Студенческому переулку от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской,
— по ул. Маяковского в границах Волжского проспекта и ул. Галактионовской.
При этом ограничения коснутся также запрета на остановку и (или) стоянку транспортных средств. С 08:00 6 ноября до 17:00 7 ноября ограничена парковка на следующих улицах:
— на ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького;
— на ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
— на ул. Чапаевской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской;
— на ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева;
— на ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
— на ул. Молодогвардейской в границах переулка Высоцкого и ул. Полевой,
— на ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
— на ул. Некрасовской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской,
— на ул. Ульяновской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской;
— по Студенческому переулку от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской,
— на ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Галактионовской.
Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками установленного образца.
Также будет изменена схема движения общественного транспорта:
— автобусных маршрутов №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 80, 92, 207, 226;
— трамвайных маршрутов №№ 3, 20, 22;
— троллейбусного маршрута № 6
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?