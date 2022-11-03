Жителям Самарской области предоставляется компенсация на газовое оборудование

В Самарской области продолжается программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно провести газ к домам, расположенным вблизи от внутрипоселковых газопроводов.
На Российской энергетической неделе президент РФ Владимир Путин поручил регионам предоставить нуждающимся семьям единовременные выплаты в размере не менее 100 тыс. руб. на приобретение газового оборудования и проведение газа в дом.
В Самарской области такая мера соцподдержки отдельных категорий граждан и семей уже предоставляется с прошлого года. Ею успели воспользоваться более 120 семей. Размер единовременной выплаты составляет 145 тыс. рублей. Этими средствами можно компенсировать расходы, связанные с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также оплатой услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.
Многодетная семья Чуркиных из Ставропольского района получила данную выплату. Семья построила собственный дом в с. Пискалы, сейчас делают там ремонт. Многодетная семья получает все положенные меры соцподдержки, узнали и о программе социальной газификации. В феврале этого года подключили газ - важный этап при строительстве. Тогда же обратились в управление социальной защиты населения, а в марте уже получили соцвыплату.
Теперь в доме тепло и уютно. Раньше готовили и отапливались электричеством, что выходило дорого и было небезопасно.
"Трудностей с оформлением выплаты не было, специалисты соцзащиты помогли. Теперь в ванной у нас навесной газовый двухконтурный котел, который согревает воду. На кухне - газовая плита. С электричеством каждый раз необходимо было следить за тем, чтобы не перегрузить электросети. С газом жизнь стала комфортнее и экономнее. До - хуже было. И отопление плохое было, и кушать неудобно готовить на электричестве. А сейчас хорошо. Здоровье детей главное, чтобы не болели, чтобы всегда тепло было. Мы считаем, что это очень нужная мера поддержки многодетных семей", - рассказывают Надежда и Александр Чуркины.
Рассчитывать на компенсационную выплату в рамках социальной газификации могут инвалиды и участники ВОВ и из вдовы, узники фашизма, лица, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", труженики тыла; инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, являющиеся получатели ежемесячного детского пособия, социального пособия и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также одиноко проживающие пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров (11 253 рубля).
"Жилье, куда необходимо провести газ, должно быть в собственности гражданина. Также условием является заключение договора с газораспределительной организацией о подключении помещения к сетям газораспределения после 21 апреля 2021 года. После заключения с ними договора, как только газ подключат, гражданин уже приходит к нам", - рассказала руководитель управления по муниципальному району Ставропольский главного управления социальной защиты населения Центрального округа Таисия Третьякова.
На реализацию этой меры в областном бюджете на 2022 год предусмотрено 30 млн рублей. Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!