В Сызрани ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани.

По данным ГИБДД, в больницу в четверг, 3 ноября, обратилась женщина с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии. Вечером около 18:00 в районе дома №13А по ул. Выборгская она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, предположительно, серебристой Lada Priora серебристого цвета, сбил ее, и не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов, разыскивают водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам 8(8464) 33-38-66; 8(8464) 35-50-58; 102 (с моб.), либо по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова д. 50, кабинет № 13.