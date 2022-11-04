16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани ищут водителя, скрывшегося с места ДТП На Стара-Загоре 18-летний злостный нарушитель ПДД столкнулся с водителем без прав На плотине Жигулевской ГЭС произошло ДТП с легковушкой и грузовиком В Тольятти в столкновении двух вазовских легковушек пострадали водители В Новокуйбышевске под асфальт провалился мусоровоз

ДТП Происшествия

В Сызрани ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

По данным ГИБДД, в больницу в четверг, 3 ноября, обратилась женщина с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии. Вечером около 18:00 в районе дома №13А по ул. Выборгская она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, предположительно, серебристой Lada Priora серебристого цвета, сбил ее, и не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов, разыскивают водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам 8(8464) 33-38-66; 8(8464) 35-50-58; 102 (с моб.), либо по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова д. 50, кабинет № 13.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4