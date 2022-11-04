В Сызрани ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани.
По данным ГИБДД, в больницу в четверг, 3 ноября, обратилась женщина с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии. Вечером около 18:00 в районе дома №13А по ул. Выборгская она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель, предположительно, серебристой Lada Priora серебристого цвета, сбил ее, и не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов, разыскивают водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.
Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам 8(8464) 33-38-66; 8(8464) 35-50-58; 102 (с моб.), либо по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова д. 50, кабинет № 13.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...