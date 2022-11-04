В Самаре выпустят лимитированные транспортные карты с новым оформлением

В пятницу, 4 ноября, в Доме профсоюзов состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса на лучшее оформление новых транспортных карт.

Отметим, что в конце декабря в Самаре будут выпущены лимитированные транспортные карты с новым оформлением - студенческая и школьная. Планируется, что тираж составит порядка 1 тыс. экземпляров. Дизайн карт придумывали сами учащиеся.

Принять участие в конкурсе могли горожане в возрасте от 7 до 23 лет: школьники, студенты, курсанты очных отделений, учащиеся учреждений профессионального образования.

Одно из требований - на макете карты нужно было изобразить одну из городских достопримечательностей, а на рисунке предлагаемого дизайна карты - выдуманного героя компьютерной игры.

В ближайшее время работы победителей будут переданы дизайнеру, чтобы к концу года обновить карты. Организаторы конкурса вручили победителям и лауреатам грамоты и денежные призы.