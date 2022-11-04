В Самаре выпустят лимитированные транспортные карты с новым оформлением

В пятницу, 4 ноября, в Доме профсоюзов состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса на лучшее оформление новых транспортных карт.
Отметим, что в конце декабря в Самаре будут выпущены лимитированные транспортные карты с новым оформлением - студенческая и школьная. Планируется, что тираж составит порядка 1 тыс. экземпляров. Дизайн карт придумывали сами учащиеся.
Принять участие в конкурсе могли горожане в возрасте от 7 до 23 лет: школьники, студенты, курсанты очных отделений, учащиеся учреждений профессионального образования.
Одно из требований - на макете карты нужно было изобразить одну из городских достопримечательностей, а на рисунке предлагаемого дизайна карты - выдуманного героя компьютерной игры.
В ближайшее время работы победителей будут переданы дизайнеру, чтобы к концу года обновить карты. Организаторы конкурса вручили победителям и лауреатам грамоты и денежные призы.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?