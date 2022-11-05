Ночью 5 ноября на Волжском проспекте произошло массовое ДТП

В Самаре полицейские выясняют детали массового ДТП с пострадавшими, которое произошло в ночь на субботу, 5 ноября, на Волжском проспекте.

По предварительной информации ГУ МВД России по Самарской области, около 23:45 напротив дома № 43 на Волжском проспекте столкнулись три иномарки. Водителей двух автомобилей госпитализировали после ДТП.

В отношении еще одного водителя на автомобиле Hyundai Solaris инспекторы вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.