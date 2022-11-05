Ночью 5 ноября на Волжском проспекте произошло массовое ДТП

В Самаре полицейские выясняют детали массового ДТП с пострадавшими, которое произошло в ночь на субботу, 5 ноября, на Волжском проспекте.
По предварительной информации ГУ МВД России по Самарской области, около 23:45 напротив дома № 43 на Волжском проспекте столкнулись три иномарки. Водителей двух автомобилей госпитализировали после ДТП.
В отношении еще одного водителя на автомобиле Hyundai Solaris инспекторы вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...