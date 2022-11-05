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Общество

Программа Парада Памяти появилась в соцсетях

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это уникальное событие посвящено военному параду 1941 года, который состоялся всего в трех городах СССР: Москве, Воронеже и Куйбышеве.

7 ноября, в первый год Великой Отечественной войны, когда фашистская армия готовила парадные мундиры для того, чтобы пройти по Красной площади, взяв Москву, наша страна показала всему миру - исход войны будет за нами.

Спустя десятилетия Россия вновь демонстрирует недругам всю мощь, силу своей армии и преемственность поколений.

По площади Куйбышева 7 ноября пройдут бойцы российской армии, участники СВО - также, как их деды и прадеды, участники Великой Отечественной войны.

На специально созданной странице vk.com/paradpamyati каждый может узнать о программе Парада, его участниках, истории и многом другом

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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