Программа Парада Памяти появилась в соцсетях

Это уникальное событие посвящено военному параду 1941 года, который состоялся всего в трех городах СССР: Москве, Воронеже и Куйбышеве.
7 ноября, в первый год Великой Отечественной войны, когда фашистская армия готовила парадные мундиры для того, чтобы пройти по Красной площади, взяв Москву, наша страна показала всему миру - исход войны будет за нами.
Спустя десятилетия Россия вновь демонстрирует недругам всю мощь, силу своей армии и преемственность поколений.
По площади Куйбышева 7 ноября пройдут бойцы российской армии, участники СВО - также, как их деды и прадеды, участники Великой Отечественной войны.
На специально созданной странице vk.com/paradpamyati каждый может узнать о программе Парада, его участниках, истории и многом другом
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?