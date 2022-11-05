Программа Парада Памяти появилась в соцсетях

Это уникальное событие посвящено военному параду 1941 года, который состоялся всего в трех городах СССР: Москве, Воронеже и Куйбышеве.

7 ноября, в первый год Великой Отечественной войны, когда фашистская армия готовила парадные мундиры для того, чтобы пройти по Красной площади, взяв Москву, наша страна показала всему миру - исход войны будет за нами.

Спустя десятилетия Россия вновь демонстрирует недругам всю мощь, силу своей армии и преемственность поколений.

По площади Куйбышева 7 ноября пройдут бойцы российской армии, участники СВО - также, как их деды и прадеды, участники Великой Отечественной войны.

На специально созданной странице vk.com/paradpamyati каждый может узнать о программе Парада, его участниках, истории и многом другом