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Общество

8 ноября в Самаре включат электросирены

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 ноября, в 10:40 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.

Работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. Тренировка системы проводится с целью проверки ее работы и обучения граждан.

Также 8 ноября с 10:43 до 10:44 по местному времени проверку системы оповещения проведет и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр. Сигнал общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете "РТРС-1" будет заменен видеороликом о проведении технической проверки.

При проведении тестирования сигнал будет подан на все объекты сети эфирного цифрового телевизионного вещания Самарской области.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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