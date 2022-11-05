8 ноября в Самаре включат электросирены

Во вторник, 8 ноября, в 10:40 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.
Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.
Работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. Тренировка системы проводится с целью проверки ее работы и обучения граждан.
Также 8 ноября с 10:43 до 10:44 по местному времени проверку системы оповещения проведет и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр. Сигнал общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете "РТРС-1" будет заменен видеороликом о проведении технической проверки.
При проведении тестирования сигнал будет подан на все объекты сети эфирного цифрового телевизионного вещания Самарской области.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?