В Самарской области обещают прекращение осадков

В Самарской области в воскресенье, 6 ноября, синоптики обещают прекращение осадков. Снега в ближайшие дни также не ожидается, уточнили в Приволжском УГМС.
Днем прогнозируют -1...+4 °C, в ночное время суток также до -4 °C. Однако осадки прекратятся, а туманная дымка рассеется. Но гололед на дорогах останется.
Метеорологи уточнили: "Глубокий циклонический вихрь, вызвавший в нашем регионе интенсивные осадки и установление в отдельных районах снежного покрова, медленно отходит за Урал, но в предстоящие двое суток его влияние на погоду Самарской области еще сохранится".
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?