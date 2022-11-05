В Самарской области обещают прекращение осадков

В Самарской области в воскресенье, 6 ноября, синоптики обещают прекращение осадков. Снега в ближайшие дни также не ожидается, уточнили в Приволжском УГМС.

Днем прогнозируют -1...+4 °C, в ночное время суток также до -4 °C. Однако осадки прекратятся, а туманная дымка рассеется. Но гололед на дорогах останется.

Метеорологи уточнили: "Глубокий циклонический вихрь, вызвавший в нашем регионе интенсивные осадки и установление в отдельных районах снежного покрова, медленно отходит за Урал, но в предстоящие двое суток его влияние на погоду Самарской области еще сохранится".