В Самаре пройдет форум "История для будущего. Информационный фронт"

Во вторник, 8 ноября, в рамках Парада Памяти пройдет Форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "История для будущего. Информационный фронт" Приволжского федерального округа с участием ведущих федеральных политиков, историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров.
Мероприятие пройдет с 10:30 до 17:00 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича (пл.Куйбышева, 1).
Откроется форум лекцией Дмитрия Пучкова (Goblin) — российского блогера, писателя, публициста, переводчика, разработчика компьютерных игр. "Категорически! — о последних событиях и не только"
В 12:00 — Пленарное заседание форума "История для будущего. Информационный фронт".
Модератор: Мягков Михаил Юрьевич — научный директор РВИО, д. и.н, профессор МГИМО МИД России.
С 14:00 начнут работы секции "Традиция и современность", "Реальность против виртуальности", открытая лекция директора Института развития парламентаризма А. В. Чадаева и "Наша традиция против западной монополии на современность".
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?