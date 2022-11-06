В Самаре пройдет форум "История для будущего. Информационный фронт"

Во вторник, 8 ноября, в рамках Парада Памяти пройдет Форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "История для будущего. Информационный фронт" Приволжского федерального округа с участием ведущих федеральных политиков, историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров.

Мероприятие пройдет с 10:30 до 17:00 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича (пл.Куйбышева, 1).

Откроется форум лекцией Дмитрия Пучкова (Goblin) — российского блогера, писателя, публициста, переводчика, разработчика компьютерных игр. "Категорически! — о последних событиях и не только"

В 12:00 — Пленарное заседание форума "История для будущего. Информационный фронт".

Модератор: Мягков Михаил Юрьевич — научный директор РВИО, д. и.н, профессор МГИМО МИД России.

С 14:00 начнут работы секции "Традиция и современность", "Реальность против виртуальности", открытая лекция директора Института развития парламентаризма А. В. Чадаева и "Наша традиция против западной монополии на современность".