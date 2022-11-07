В Самаре разыскивается водитель, сбивший женщину на переходе

Полиция разыскивает водителя, сбившего 4 ноября 29-летнюю женщину. ДТП произошло около 17:50 напротив дома №42 по ул. ул. 22 Партсъезда в Самаре.

Пешеход переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля, предположительно, иностранного производства, темного цвета, не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования ей назначили амбулаторное лечение. Медработники заявили об обращении в полицию.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам (846) 9519121, 102 (с моб.).