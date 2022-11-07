В Самаре разыскивается водитель, сбивший женщину на переходе

Полиция разыскивает водителя, сбившего 4 ноября 29-летнюю женщину. ДТП произошло около 17:50 напротив дома №42 по ул. ул. 22 Партсъезда в Самаре.
Пешеход переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля, предположительно, иностранного производства, темного цвета, не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования ей назначили амбулаторное лечение. Медработники заявили об обращении в полицию.
Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам (846) 9519121, 102 (с моб.).
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...