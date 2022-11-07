КСП Самары уличила департамент городского хозяйства и экологии в нарушениях при проведении ремонта дорог

Контрольно-счетная палата Самары проверила, какие меры принял департамент городского хозяйства и экологии, чтобы устранить нарушения, допущенные во время дорожного ремонта в период с 2018 по 2020 г.
Выяснилось, что во время дорожного ремонта демонтированные пешеходные ограждения, урны и другое движимое имущество, пригодное для повторного применения или реализации, находящееся в собственности департамента, передавалось временно в МП "Благоустройство", однако хранилось там с нарушениями.
"Имущество, переданное на хранение, не используется длительное время, хранится на открытой площадке, что приводит к потере физических показателей и эксплуатационных характеристик", — отмечается в сообщении КСП.
Кроме того, департамент незаконно продавал чугунный лом, полученный при демонтаже люков смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных колодцев.
Также контрольно-счетная палата выявила расхождение (занижение) оформленных на приемном пункте металлолома документальных данных по объемам металлолома, и фактических объемов металлолома, полученного в ходе дорожного ремонта при замене люков смотровых колодцев, дождеприемников ливнесточных колодцев (чугун).
"При проверке также установлено отсутствие должного бухгалтерского учета движимого имущества (возвратных материалов) Самары, полученного в ходе ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения", — сообщили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки департаменту городского хозяйства и экологии направлено информационное письмо с указанием выявленных нарушений и недостатков.
В ходе проверки были пересмотрены условия реализации металлолома в части актуализации цены реализуемого лома. Часть недополученных средств за сданный металлолом по окончании проверки возвращена в бюджет города.
Информация по результатам контрольного мероприятия и рекомендации направлены в департамент имущественных отношений, главе города, в городскую думу и УМВД России по Самаре.
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