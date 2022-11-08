В Самарской области проверят работу системы оповещения

Во вторник, 8 ноября, в 10:40 на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.
Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу жителям региона необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. Тренировка проводится с целью проверки системы и обучения граждан.
Также 8 ноября с 10:43 до 10:44 по местному времени филиалом РТРС "Самарский областной радиотелевизионный передающий центр" планируется проведение комплексной проверки системы оповещения о чрезвычайных ситуациях путем замещения сигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете "РТРС-1" видеороликом о проведении технической проверки.
При проведении тестирования сигнал будет подан на все объекты сети эфирного цифрового телевизионного вещания Самарской области.
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