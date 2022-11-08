Водитель из Самарской области насмерть сбил косулю и скрылся

В Самарской области автомобилист сбил косулю и скрылся. Об этом сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.
31 октября на 45 км дороги Сергиевск - Челно-Вершины около с. Зубовка произошло ДТП, в результате которого погибла сибирская косуля. При этом сбивший ее водитель скрылся, а сбитое животное кто-то погрузил в другую машину и увез.
Однако на месте аварии остался поврежденный бампер участника аварии с госномером, поэтому автомобилиста быстро нашли. Позже разыскали и того, кто незаконно забрал и разделал убитую косулю.
Теперь сбившего животное мужчину могут лишить водительских прав за нарушение по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. На второго участника событий также составят протокол об административном правонарушении.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...