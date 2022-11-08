Водитель из Самарской области насмерть сбил косулю и скрылся

В Самарской области автомобилист сбил косулю и скрылся. Об этом сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.

31 октября на 45 км дороги Сергиевск - Челно-Вершины около с. Зубовка произошло ДТП, в результате которого погибла сибирская косуля. При этом сбивший ее водитель скрылся, а сбитое животное кто-то погрузил в другую машину и увез.

Однако на месте аварии остался поврежденный бампер участника аварии с госномером, поэтому автомобилиста быстро нашли. Позже разыскали и того, кто незаконно забрал и разделал убитую косулю.

Теперь сбившего животное мужчину могут лишить водительских прав за нарушение по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. На второго участника событий также составят протокол об административном правонарушении.