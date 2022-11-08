"Ростелеком" и ВТБ провели интеграцию видеосервиса Wink и программы лояльности банка, предложив быстрый и удобный вариант использования бонусов. В меню Wink теперь доступен новый способ оплаты кино и сериалов — с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. При этом списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, посещение сайта или приложения программы лояльности не требуется.
"Впервые мы договорились о такой крутой интеграции бонусов банка в систему оплаты контента. У ВТБ миллионы участников программы лояльности, и многие из них одновременно являются клиентами Wink. Что важно: использование мультибонусов будет предлагаться уже на первом этапе — при выборе способа оплаты, а не когда дело доходит до введения реквизитов банковской карты. Wink развивается как многозальный онлайн-кинотеатр, в котором помимо собственного контента представлены лучшие предложения от других видеосервисов. Поэтому даже самый насмотренный клиент легко найдет в Wink кино или сериал под свое настроение", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
При выборе оплаты с помощью мультибонусов в первый раз клиенту нужно активировать этот способ платежа. СМС с кодом будет направлено на зарегистрированный в программе лояльности ВТБ номер мобильного телефона (введение реквизитов банковской карты не требуется). Дальнейшие операции будут проводиться автоматически — в один клик.
"ВТБ последовательно расширяет спектр возможностей для участников программы лояльности. Клиенты банка могут обменивать накопленные мультибонусы не только на товары из каталога программы, но и на рубли и переводить их на карту. Сегодня мы вместе с партнером предлагаем еще один вариант использования бонусов — оплата с их помощью кино и сериалов в приложении или на сайте Wink. Простой и удобный клиентский путь позволит киноманам обменивать мультибонусы на видеоконтент буквально в один клик", — прокомментировал начальник управления "Программы лояльности" ВТБ Роман Синенко.
В скором времени планируется также предложить оплату подписок с помощью мультибонусов ВТБ в интерфейсе Wink.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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