"Росгосстрах" и Автотека: какие авто с пробегом ищут россияне и сколько готовы заплатить за гарантию продавца

Страховая компания "Росгосстрах" и сервис онлайн-проверки автомобилей Автотека провели совместный опрос среди автолюбителей России, купивших автомобиль с пробегом за последние 3 года, и выяснили, в каком состоянии россияне рассматривают к покупке авто с пробегом и за что готовы заплатить дополнительно для заключения прозрачной сделки. Большинство автомобилистов (75%) ищут машины с пробегом только с чистой историей и в хорошем техническом состоянии. При этом 57% готовы рассматривать к покупке автомобиль с повреждениями, если его техническое состояние не вызывает вопросов. Более половины респондентов (53%) готовы приобрести гарантию на авто с пробегом от продавца, если такую опцию предложат.

75% респондентов готовы приобрести авто только в хорошем техническом состоянии и с чистой историей. 17% опрашиваемых готовы купить авто с чистой историей, но требующее ремонта. Оставшиеся 8% могут, наоборот, купить машину с неясной историей, но в хорошем техническом состоянии, причем среди мужчин этот вариант ответа популярнее, чем среди женщин (12% против 5%). Также молодые люди 18-34 лет охотнее других выбирали этот вариант.

Для 43% опрошенных автомобилистов в России вопрос участия автомобиля в ДТП является критичным, и они рассматривают только авто с пробегом без повреждений. 29% готовы рассмотреть к покупке автомобиль, который стал участником не более одной аварии, а для 22% респондентов количество повреждений не важно, и они обращают внимание только на их степень и общее состояние авто.

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы рассмотреть к покупке машины с повреждениями (62% против 52%). Респонденты в возрасте 45-64 лет более категоричны в этом вопросе и предпочитают авто без ДТП (в среднем 52%).

Перед покупкой авто с пробегом подавляющее большинство россиян проверяют историю владения: 44% делают это с помощью платных сервисов, как Автотека, 43% — с помощью открытых источников (ГИБДД, Российский союз автостраховщиков). Использовать платные сервисы проверки предпочитают в большей степени молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

На вопрос о том, "готовы ли вы заплатить за гарантию продавца на авто с пробегом, если она будет предусмотрена", 53% опрошенных автомобилистов ответили утвердительно. При этом 38% опрошенных готовы заплатить за гарантию, если ее цена составит не более 5% от стоимости авто. 17% респондентов готовы заплатить больше — 6-10% от общей стоимости приобретаемого автомобиля с пробегом.

"С переключением внимания на автомобили с пробегом автолюбители все более тщательно подходят к своему выбору, предпочитая дополнительно проверять техническое состояние и историю владения интересующего автомобиля онлайн. Автотека стремится повысить прозрачность сделок на рынке авто с пробегом, предлагая все больше инструментов автолюбителям в России. Так, в октябре этого года в сервисе стала доступна в том числе проверка всех праворульных авто, зарегистрированных в России", — комментирует руководитель продуктового направления Автотеки Андрей Тумкин.

"Предупредить возникновение всех проблем с транспортным средством, к сожалению, невозможно. Поэтому, приобретая автомобиль с пробегом, владелец должен быть готов к различным сюрпризам, о которых умолчал или просто не знал предыдущий хозяин. Поэтому помимо полиса ОСАГО мы предлагаем нашим клиентам приобрести сервисный продукт "Помощь на дороге", благодаря которому можно оперативно получить помощь в случае аварии, поломки или других трудностей. Набор сервисных услуг входит и в наши программы каско, в том числе — в продукты с неполным покрытием из линейки "Каско профессионал", — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. — Эти продукты как раз ориентированы в первую очередь на владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят иметь надежную защиту на случай ущерба, но при этом не готовы платить за полное каско".

Репрезентативный опрос проведен во всех федеральных округах РФ среди 3244 граждан старше 18 лет, которые купили авто с пробегом за последние три года.