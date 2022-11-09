Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ростовской области на 7% ниже, чем по стране

По итогам третьего квартала 2022 года продажи полисов ОСАГО в Ростовской области увеличились на 23% — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Пик спроса на покупку полисов обязательного автострахования пришелся на август (15% от общего объема продаж ОСАГО с начала года) и сентябрь (14%). Размер средней премии с начала года составил 7,1 тыс. рублей, средняя выплата при этом достигает 63,6 тыс.
С начала 2022 года в Ростовской области значительно снизился уровень аварийности — по данным ВСК количество ДТП в регионе сократилось на 38% относительно прошлого года. Виновниками более 72% аварий в регионе были мужчины.
При этом чаще всего участниками дорожных происшествий в Ростовской области становятся водители старше 60 лет (более 27% в общей структуре страховых случаев). На втором месте — автовладельцы 40-50 лет (23%), на третьем — 30-40 лет (22%).
В топ-3 наиболее аварийных автомобилей в Ростовской области вошли:
- Hyundai (14,5% ДТП), в первую очередь модель Solaris.
- ВАЗ (14% ДТП), в первую очередь модель Granta
- Kia (10% ДТП), в первую очередь модель RIO
"Рынок ОСАГО Ростовской области демонстрирует позитивную динамику — мы наблюдаем, как восстанавливается спрос на страхование, что говорит об общем оживлении местного авторынка. Еще одной позитивной тенденцией является относительно невысокий размер средней премии по ОСАГО — в Ростовской области он составляет 7,1 тыс. рублей, что примерно на 7% ниже, чем в среднем по стране. Это означает, что в регионе проживает большое количество аккуратных автовладельцев, которые редко попадают в ДТП, это же подтверждает и статистика аварийности в регионе", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.