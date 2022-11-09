Виктор Сойфер: "Помните, вы стоите на плечах гигантов!"

Во вторник, 8 ноября, в Самаре начал свою работу XX Всероссийский молодежный конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной физике, посвященный 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата Николая Басова. Он проходит с 8 по 12 ноября на базе Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН). Организаторами конкурса-конференции выступили СФ ФИАН и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

Обращаясь к присутствующим, директор СФ ФИАН Валерий Азязов отметил, что главные участники конференции — это студенты, аспиранты и молодые специалисты — из Москвы, Томска, Саратова, Красноярска, Владивостока, Самары, Казани и других городов. Более 50 молодых исследователей представят результаты своих экспериментальных и теоретических исследований по оптике, лазерной физике, биофотонике и нанотехнологиям. Валерий Азязов пожелал молодым людям интересных докладов, научных публикаций и неформального общения с ведущими учеными.

Один из них, гость конференции — Николай Колачевский, член-корреспондент РАН, директор ФИАН. Он особо подчеркнул, что Николай Басов, которому посвящена конференция, является символом сегодняшней эпохи: "Николай Геннадиевич — один из основоположников квантовой электроники. В 1964 году он вместе с Александром Прохоровым и Чарльзом Таунсом получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазера — величайшего технологического достижения XX века, использующегося сегодня в науке, медицине, промышленности".

Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета им. Королева, был свидетелем и участником визита в 1977 году Николая Басова в регион в составе делегации ведущих ученых страны. По результатам этого визита в Самаре (тогда Куйбышеве) в 1980 году был создан филиал ФИАН для решения фундаментальных и прикладных задач в области создания новых лазерных систем и технологий, который стал первым академическим институтом в регионе. Многие куйбышевцы тогда хорошо знали — в большом здании с буквами ФИАН на фасаде на ул. Ново-Садовой творится большая наука.

"Я очень рад, что XX Всероссийский молодежный конкурс-конференция посвятили создателю лазера. Меняются задачи, которые решают молодые люди, но сохраняется память о тех людях, которые это начинали. Лазер изменил нашу жизнь в корне — его появление можно сравнить с изобретением колеса, настолько прочно он вошел в нашу повседневную жизнь, — отметил Виктор Сойфер. — Будущее в этой сфере за появлением ионных квантовых компьютеров. Желаю молодым участникам конференции дерзать и помнить: вы стоите на плечах гигантов — таких, как Нобелевский лауреат Николай Басов".

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, обращаясь к участникам конференции, подчеркнул, что взаимодейстие между университетом и ФИАНом и было всегда, но с приходом на должность директора филиала Валерия Азязова сотрудничество активизировалось: к работе были привлечены ведущие иностранные ученые, стали публиковаться совместные высоко цитируемые научные работы, проводятся совместные эксперименты, для которых создается и закупается самое лучшее оборудование. "Все это вдохнуло новую жизнь в наше сотрудничество с ФИАН, уверен, что оно будет только укрепляться", — заключил ректор.