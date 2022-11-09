Виктор Сойфер: "Помните, вы стоите на плечах гигантов!"

Во вторник, 8 ноября, в Самаре начал свою работу XX Всероссийский молодежный конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной физике, посвященный 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата Николая Басова. Он проходит с 8 по 12 ноября на базе Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН). Организаторами конкурса-конференции выступили СФ ФИАН и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.
Обращаясь к присутствующим, директор СФ ФИАН Валерий Азязов отметил, что главные участники конференции — это студенты, аспиранты и молодые специалисты — из Москвы, Томска, Саратова, Красноярска, Владивостока, Самары, Казани и других городов. Более 50 молодых исследователей представят результаты своих экспериментальных и теоретических исследований по оптике, лазерной физике, биофотонике и нанотехнологиям. Валерий Азязов пожелал молодым людям интересных докладов, научных публикаций и неформального общения с ведущими учеными.
Один из них, гость конференции — Николай Колачевский, член-корреспондент РАН, директор ФИАН. Он особо подчеркнул, что Николай Басов, которому посвящена конференция, является символом сегодняшней эпохи: "Николай Геннадиевич — один из основоположников квантовой электроники. В 1964 году он вместе с Александром Прохоровым и Чарльзом Таунсом получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазера — величайшего технологического достижения XX века, использующегося сегодня в науке, медицине, промышленности".
Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета им. Королева, был свидетелем и участником визита в 1977 году Николая Басова в регион в составе делегации ведущих ученых страны. По результатам этого визита в Самаре (тогда Куйбышеве) в 1980 году был создан филиал ФИАН для решения фундаментальных и прикладных задач в области создания новых лазерных систем и технологий, который стал первым академическим институтом в регионе. Многие куйбышевцы тогда хорошо знали — в большом здании с буквами ФИАН на фасаде на ул. Ново-Садовой творится большая наука.
"Я очень рад, что XX Всероссийский молодежный конкурс-конференция посвятили создателю лазера. Меняются задачи, которые решают молодые люди, но сохраняется память о тех людях, которые это начинали. Лазер изменил нашу жизнь в корне — его появление можно сравнить с изобретением колеса, настолько прочно он вошел в нашу повседневную жизнь, — отметил Виктор Сойфер. — Будущее в этой сфере за появлением ионных квантовых компьютеров. Желаю молодым участникам конференции дерзать и помнить: вы стоите на плечах гигантов — таких, как Нобелевский лауреат Николай Басов".
Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, обращаясь к участникам конференции, подчеркнул, что взаимодейстие между университетом и ФИАНом и было всегда, но с приходом на должность директора филиала Валерия Азязова сотрудничество активизировалось: к работе были привлечены ведущие иностранные ученые, стали публиковаться совместные высоко цитируемые научные работы, проводятся совместные эксперименты, для которых создается и закупается самое лучшее оборудование. "Все это вдохнуло новую жизнь в наше сотрудничество с ФИАН, уверен, что оно будет только укрепляться", — заключил ректор.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.