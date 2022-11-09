В Самаре на ул. Куйбышева автобусы следуют в объезд

В связи с проведением ремонтных работ на ул. Куйбышева в Самаре на участке от ул. Пионерская до ул. Комсомольская автобусы следуют измененными маршрутами.
Маршруты № 24,37,47 едут по ул. Пионерская - ул.А.Толстого - ул.Комсомольская в направлении в город; № 5Д по ул. Пионерская - ул.А.Толстого в направлении Сухая Самарка; № 17 по ул. Пионерская - А.Толстого - ул.Крупская - ул.Водников в направлении 113 км, сообщает городской дептранс.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.