Самарский муниципальный духовой оркестр выступит с новой концертной программой

Самарский муниципальный концертный духовой оркестр выступит с новой концертной программой "Служить и защищать". Мероприятие пройдет 10 ноября в Самарском кадетском корпусе МВД России (пос. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, 32).

Концерт посвящен Дню сотрудника органов внутренних дел.

В музыкальной программе — произведения русской классики, музыка отечественных композиторов, исполнение патриотических произведений. Отдельные страницы программы духового оркестра будут посвящены истории воинской славы России, неразрывно связанной с историей российского воинства.

Музыканты оркестра уверены, что их выступление перед юными кадетами внесет вклад в патриотическое воспитание, в сохранение исторической памяти и духовно-патриотических ценностей, среди которых — любовь к Родине, уважение к традициям своего народа, укрепление высокого патриотического духа.