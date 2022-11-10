В Самарской области ожидаются дожди и потепление

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В конце недели в Самарской области распространится влияние передней части ложбины атлантического циклона. В средней тропосфере с западными потоками начнет поступать теплый и влажный воздух. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, повышение температурного фона, сообщает Приволжское УГМС.