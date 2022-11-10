В Самарской области ожидаются дожди и потепление

В конце недели в Самарской области распространится влияние передней части ложбины атлантического циклона. В средней тропосфере с западными потоками начнет поступать теплый и влажный воздух. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, повышение температурного фона, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 10 ноября, облачно. Небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.
В пятницу, 11 ноября, ночью облачно. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем облачно. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.
В субботу, 12 ноября, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.