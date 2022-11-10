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Общество

В Самарской области ожидаются дожди и потепление

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце недели в Самарской области распространится влияние передней части ложбины атлантического циклона. В средней тропосфере с западными потоками начнет поступать теплый и влажный воздух. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, повышение температурного фона, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 10 ноября, облачно. Небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.

В пятницу, 11 ноября, ночью облачно. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. 
Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем облачно. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.

В субботу, 12 ноября, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.

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