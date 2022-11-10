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ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит кредитование жилищного строительства

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит объем финансирования проектов жилой недвижимости, реализуемых клиентами среднего и малого бизнеса, по сравнению с показателем начала года. В банке будет действовать 450 кредитных соглашений с застройщиками на 565 млрд рублей. В будущем году эксперты ВТБ ожидают роста до 20% по числу договоров и 30% − по объему финансирования. Площадь региональных проектов в портфеле банка составит до 10 млн кв. м.

Такие прогнозы озвучил 10 ноября на конференции "Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности" в Казани руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

По его данным, с начала 2022 года банк заключил кредитные соглашения с застройщиками на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса на сумму 172 млрд рублей, что на 10% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Лидерами по количеству реализуемых при поддержке банка проектов за этот период среди регионов России стали Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Рязанская области, Чувашская и Удмуртская республики, Краснодарский край.

По словам Руслана Еременко, девелоперский сектор адаптировался к новым экономическим условиям, что демонстрирует устойчивый рост спроса на банковское финансирование. Влияние внешних факторов во многом удалось скомпенсировать за счет государственных и собственных программ поддержки банка.

"Наша стратегическая задача − предоставлять строителям возможность сохранять темпы ввода жилья и завершать начатые объекты, реализовывать социальные и инфраструктурные проекты для жителей, обеспечивать население рабочими местами. ВТБ всегда активно поддерживал строительный сектор, в том числе работающие в нем предприятия среднего и малого бизнеса. Только в этом году мы профинансировали свыше 100 их жилищных проектов общей площадью более 3 млн кв. м", − отметил Руслан Еременко.

Кредитный портфель предприятий строительной отрасли в целом (жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов) в сегменте среднего и малого бизнеса в ВТБ превышает 478 млрд рублей. Рост с начала года составил 20%.

Конференция ВТБ "Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности" состоялась 10 ноября. В мероприятии приняли участие представители банка и застройщиков из Казани, Самары, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Орла, Тамбова, Краснодара, Уфы и Барнаула.

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