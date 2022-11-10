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Общество

В Самаре продолжается онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 20 ноября на образовательной онлайн-платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" для учеников 1–9 классов. Организаторами проекта являются Министерство транспорта Российской Федерации, МВД России совместно с Министерством Просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания позволяют проверить знание учениками младшей и средней школы правил дорожного движения и понимание безопасного поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда, а также получить новую информацию в игровой форме.

Ученики образовательных учреждений Самарской области принимают активное участие в онлайн-олимпиаде. Уже более 28 тыс. участников нашего региона прошли обучающие и интерактивные задания.

Дети сотрудников областной Госавтоинспекции также приняли участие в олимпиаде. Пройдя задания, они не только получили хорошие баллы, но и повторили Правила дорожного движения, ведь именно это является ключевой целью проекта, к тому же поощрением для каждого станет грамота или диплом.

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