В Самаре продолжается онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"

С 1 по 20 ноября на образовательной онлайн-платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" для учеников 1–9 классов. Организаторами проекта являются Министерство транспорта Российской Федерации, МВД России совместно с Министерством Просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты".
Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания позволяют проверить знание учениками младшей и средней школы правил дорожного движения и понимание безопасного поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда, а также получить новую информацию в игровой форме.
Ученики образовательных учреждений Самарской области принимают активное участие в онлайн-олимпиаде. Уже более 28 тыс. участников нашего региона прошли обучающие и интерактивные задания.
Дети сотрудников областной Госавтоинспекции также приняли участие в олимпиаде. Пройдя задания, они не только получили хорошие баллы, но и повторили Правила дорожного движения, ведь именно это является ключевой целью проекта, к тому же поощрением для каждого станет грамота или диплом.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.