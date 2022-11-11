В Самаре пройдут бесплатные экскурсии для семей мобилизованных

15 ноября состоится бесплатная пешеходная экскурсия по центру Самары для семей мобилизованных граждан, сообщает министерство туризма Самарской области.

Данные мероприятия подразумевают цикл экскурсий, которые будут осуществляться каждый вторник. Участники смогут прогуляться по историческому центру Самары, почувствовать атмосферу старинной архитектуры, узнать историю появления города и почему Куйбышев имел статус "запасной столицы" в годы Великой Отечественной войны.

Проект стал возможен при поддержке туроператоров "У-ра", "MICE Мarket", "Профцентр", "Ульянкины прогулки", "Город-курорт", "Спутник-Гермес" и квалифицированных экскурсоводов города.



Старт экскурсии начинается в 16.00 от памятника Ленину на пл. Революции и продлится 1,5 часа.

Для участия в мероприятии обязательна регистрация по форме в группе ВКонтакте в закрепленных записях. Форма заполняется на каждого человека отдельно.



Регистрация закроется по мере формирования групп. Запись на новую дату будет открыта позднее, следите за новостями в нашей группе. Рекомендовано для взрослых и детей от 8 лет.