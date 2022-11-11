Поезд Деда Мороза приедет в Самару 10 декабря

В Самару поезд Деда Мороза прибудет 10 декабря. Маршрут поезда проходит через более чем 100 городов.

Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы.

Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Жителей Сызрани делегация порадует 11 декабря. Всех гостей ждет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.