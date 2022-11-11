После матча "Крыльев" самарцев будут ждать дополнительные автобусы и трамваи

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В субботу, 12 ноября, после матча "Крыльев Советов" с "Ростовом", который состоится на "Солидарность Арене" в 15:00, зрителей будут ждать дополнительные составы общественного транспорта.