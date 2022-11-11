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В III квартале неипотечные сервисы Сбербанка стали использовать в 3 раза активнее

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Поволжье в III квартале 2022 года спрос на неипотечные сервисы Сбера вырос почти в 3 раза по сравнению со II кварталом. Стоит отметить, что количество сделок с использованием сервиса безопасной регистрации сделок увеличилось на 304% ко II кварталу, а с сервисом электронной регистрации — на 293%.

Наибольший рост количества сделок в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях с использованием неипотечных сервисов зафиксирован на вторичном рынке жилья — более чем в 3 раза. СЭР и СБР в III квартале стали активнее использовать и в сделках по покупке "новых" квартир, по сравнению со II кварталом 2022 года таких сделок стало больше в 2 раза.

"Приобретение жилья является важным и ответственным шагом, подходить к которому нужно очень серьезно. Сбербанк предоставляет своим клиентам сервисы, которые помогают обезопасить сделку, затратив на это минимум своего времени. Мы отмечаем, что жители Поволжья активно пользуются нашими предложениями как в ипотечных сделках, так и в сделках без ипотеки. При этом в третьем квартале доля ипотечных сделок, совершенных через сервис электронной регистрации, увеличилась на 17% по отношение ко второму кварталу, а в сервисе безопасной регистрации сделок — на 12%", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, что в рамках акции "Зеленый день" от Сбера 11 и 12 ноября застройщики — партнеры Домклик предложат специальные скидки. Жилье с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 450 жилых комплексах по всей стране. Также при бронировании квартиры на Домклик можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка.

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