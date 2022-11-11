Прокуратура обязала мэрию Самары оградить опасный памятник архитектуры

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском к департаменту управления имуществом Самары из-за опасного памятника архитектуры, расположенного в центре города, сообщает "КП-Самара".

Объект культурного наследия, о котором идет речь, расположен на пересечении ул. Комсомольская, 15 и ул. Водников, д. 39 лит. "А". Он находится в муниципальной собственности. При этом меры по его сохранению не приняты, контракт на техобслуживание и эксплуатационный контроль здания не заключен.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором потребовала признать бездействие чиновников незаконным, а также обязать департамент установить ограждения — это позволит избежать негативных последствий в случае обрушения конструкций.

Требования были удовлетворены в полном объеме.