Прокуратура обязала мэрию Самары оградить опасный памятник архитектуры

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском к департаменту управления имуществом Самары из-за опасного памятника архитектуры, расположенного в центре города, сообщает "КП-Самара".
Объект культурного наследия, о котором идет речь, расположен на пересечении ул. Комсомольская, 15 и ул. Водников, д. 39 лит. "А". Он находится в муниципальной собственности. При этом меры по его сохранению не приняты, контракт на техобслуживание и эксплуатационный контроль здания не заключен.
Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором потребовала признать бездействие чиновников незаконным, а также обязать департамент установить ограждения — это позволит избежать негативных последствий в случае обрушения конструкций.
Требования были удовлетворены в полном объеме.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.