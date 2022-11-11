Многодетная семья из Самарской области организовала ферму благодаря соцконтракту

В Самарской области продолжается работа по заключению социальных контрактов с гражданами. Жителям региона эта мера соцподдержки помогает выйти из трудной жизненной ситуации и увеличить доход семьи. Граждане и многодетные родители с низкими доходами могут воспользоваться мерой социальной поддержки в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Предлагается "готовый" и эффективной инструмент получения помощи в поиске работы и трудоустройстве, развитии личного подсобного хозяйства и организации собственного дела (открытии ИП).

Для жителей Самарской области наиболее востребованным становится социальный контракт, который помогает открыть свое дело (около 56% от общего количества заключенных социальных контрактов за 2022 год).

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров этому направлению уделяет особое внимание. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта.

Среди тех, кто смог оценить эффективность этой меры соцпомощи, - многодетный отец Андрей Исингалиев из пос. Торшиловский Большечерниговского района Самарской области. Он вместе с супругой Людмилой, которая учительствует в сельской школе, воспитывает троих детей. Сам Андрей работает пожарным в Большечерниговском районе, но, кроме того, в 2011 г. начал заниматься разведением крупного рогатого скота. В 2013 г. семья Исингалиевых впервые обратилась за получением социального контракта на приобретение коровы. В 2014 г. Андрей получил грант на развитие сельского хозяйства, за счет которого приобрел трактор. С его помощью он самостоятельно заготавливал корма для животных. С каждым годом поголовье скота в фермерском хозяйстве Исингалиева увеличивалось, поэтому возникла необходимость в новом социальном контракте на расширение действующего ИП.

Фермер обратился в Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа за помощью и оформил социальный контракт.

"Во второй раз, когда одобрили социальный контракт, я получил 250 тысяч. На них приобрел дополнительно еще три коровы, электропастуха, зернодробилку. Никаких подводных камней при получении соцконтракта не было - все открыто, все доступно. Для меня этот соцконтракт стал очень большой помощью. С такой поддержкой мы смогли быстрее достичь результатов. Развиваемся. Тем более что есть для кого стараться, - дети. Все для их благополучия. И на самом деле большая помощь", - рассказывает фермер Андрей Исингалиев.

На данный момент в хозяйстве насчитывается более 40 коров, около 20 бычков, девять лошадей, 70 овец.

В 2022 г. многодетная семья приобрела для своего многочисленного стада помещение животноводческого комплекса с общей площадью более 2500 кв. м. Всю продукцию Исингалиев реализует среди местного населения, а также налаживает взаимовыгодные связи с ближайшими поселками.

Из года в год соцконтракт становится все более популярным - в 2020 г. было заключено 1393 контракта, за 2021 г. - почти 8000, а с начала 2022 г. уже более 7300 жителей региона смогли увеличить свой доход с помощью соцконтракта.