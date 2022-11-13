В Тольятти маршрутка насмерть сбила пешехода

В субботу, 12 ноября, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с автобусом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, около 19:00, 57-летний водитель автобуса ГАЗ двигался по ул. Гидротехнической в направлении ул. Дорофеева и сбил мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Пешеход скончался до прибытия "скорой".
Начальник отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти Алексей Качкин, пояснил, что в аварии участвовал водитель автобуса 313-го маршрута.
"Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...