В Тольятти маршрутка насмерть сбила пешехода

В субботу, 12 ноября, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с автобусом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 19:00, 57-летний водитель автобуса ГАЗ двигался по ул. Гидротехнической в направлении ул. Дорофеева и сбил мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пешеход скончался до прибытия "скорой".

Начальник отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти Алексей Качкин, пояснил, что в аварии участвовал водитель автобуса 313-го маршрута.

"Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.