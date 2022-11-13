Двое детей и мужчина пострадали в ДТП на Московском шоссе в Самаре

Вечером 12 ноября произошло ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, столкнулись Renault Duster и ВАЗ-2105.

После аварии медики осматривали двух детей — пассажиров иномарки девяти и 16 лет. Кроме того, в ДТП пострадал 23-летний пассажир отечественной легковушки.

"Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.