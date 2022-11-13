Двое детей и мужчина пострадали в ДТП на Московском шоссе в Самаре

Вечером 12 ноября произошло ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, столкнулись Renault Duster и ВАЗ-2105.
После аварии медики осматривали двух детей — пассажиров иномарки девяти и 16 лет. Кроме того, в ДТП пострадал 23-летний пассажир отечественной легковушки.
"Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...