В Самаре прошла встреча с главным редактором журнала "Искусство кино" Станиславом Дединским

В пятницу, 11 ноября, в Самарской публичной библиотеке прошла лекция киноведа и главного редактора журнала "Искусство кино" Станислава Дединского. Мероприятие "Рязановская оттепель" состоялось при поддержке музея Эльдара Рязанова.
Основной темой лекции стала история создания фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", снятого в 1966 году. Слушатели ознакомились с архивными фотографиями со съемок, узнали о трудностях создания фильма и малоизвестных фактах.
Станислав Дединский представил одноименную книгу, в которой подробно рассказал о фильме "Берегись автомобиля" и истории его создания. В этой же серии существуют и другие произведения, восстанавливающие историю создания классических фильмов. Среди них: "Я шагаю по Москве" и "История Аси Клячиной". Каждая книга готовится к повторному показу фильмов, организованному журналом "Искусство кино".
В ближайшее время в Самаре пройдут еще несколько мероприятий, посвященных юбилею Эльдара Рязанова.
16 ноября, в 19:00, в Самарской публичной библиотеке состоится встреча с киноведом и историком кино Натальей Рябчиковой. Основная тема: "Рязанов — ученик Эйзенштейна".
18 ноября в это же время в музее Эльдара Рязанова пройдет викторина с призами.
Наконец, 25 ноября, в 19:00, в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской будет организован киноквиз "Кинопанорама Эльдара Рязанова".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?