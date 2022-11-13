В Самаре прошла встреча с главным редактором журнала "Искусство кино" Станиславом Дединским

В пятницу, 11 ноября, в Самарской публичной библиотеке прошла лекция киноведа и главного редактора журнала "Искусство кино" Станислава Дединского. Мероприятие "Рязановская оттепель" состоялось при поддержке музея Эльдара Рязанова.

Основной темой лекции стала история создания фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", снятого в 1966 году. Слушатели ознакомились с архивными фотографиями со съемок, узнали о трудностях создания фильма и малоизвестных фактах.

Станислав Дединский представил одноименную книгу, в которой подробно рассказал о фильме "Берегись автомобиля" и истории его создания. В этой же серии существуют и другие произведения, восстанавливающие историю создания классических фильмов. Среди них: "Я шагаю по Москве" и "История Аси Клячиной". Каждая книга готовится к повторному показу фильмов, организованному журналом "Искусство кино".

В ближайшее время в Самаре пройдут еще несколько мероприятий, посвященных юбилею Эльдара Рязанова.

16 ноября, в 19:00, в Самарской публичной библиотеке состоится встреча с киноведом и историком кино Натальей Рябчиковой. Основная тема: "Рязанов — ученик Эйзенштейна".

18 ноября в это же время в музее Эльдара Рязанова пройдет викторина с призами.

Наконец, 25 ноября, в 19:00, в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской будет организован киноквиз "Кинопанорама Эльдара Рязанова".