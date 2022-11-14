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Общество

В Самарской области выделили 100 млн рублей на работу дорожных камер

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГБУ Самарской области "Безопасный регион" ищет подрядчика, который займется оказанием услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях транспортными средствами ПДД на территории области.

В описании объекта закупки указано, что подрядчик должен заниматься обеспечением ежедневной работоспособности специальных технических средств, работающих в авторежиме и имеющим функции фото- и видеозаписи, контролировать дорожное движение 24 часа в сутки и обрабатывать и хранить информацию о нарушении машинами ПДД в течение всего срока оказания услуг по контракту.

Начальная цена контракта составила 102,5 млн рублей. Подрядчика выберут после 23 ноября. Он должен исполнить контракт с 1 января по 31 августа 2023 г.

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