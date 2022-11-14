В Самарской области выделили 100 млн рублей на работу дорожных камер

ГБУ Самарской области "Безопасный регион" ищет подрядчика, который займется оказанием услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях транспортными средствами ПДД на территории области.
В описании объекта закупки указано, что подрядчик должен заниматься обеспечением ежедневной работоспособности специальных технических средств, работающих в авторежиме и имеющим функции фото- и видеозаписи, контролировать дорожное движение 24 часа в сутки и обрабатывать и хранить информацию о нарушении машинами ПДД в течение всего срока оказания услуг по контракту.
Начальная цена контракта составила 102,5 млн рублей. Подрядчика выберут после 23 ноября. Он должен исполнить контракт с 1 января по 31 августа 2023 г.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.