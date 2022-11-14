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На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении

ОРЕНБУРГ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На проходившем в Самаре Всероссийском форуме партнерских организаций, работающих со старшим поколением, эксперты Сбера представили программы, направленные на поддержку пожилых людей.

Значимым направлением реализации социальной миссии Сбера является забота о старшем поколении и развитие инклюзивной среды. В рамках этой деятельности для сотрудников Сбера старше 55 лет разработана программа переобучения "Активный возраст", для клиентов внедрена инклюзивная линейка услуг, регулярно проводятся мероприятия по финансовой и цифровой безопасности.

Одной из масштабных инициатив Сбера, представленной на форуме, стала поддержка проекта благотворительного фонда "Память поколений" "Деменция.нет", направленного на раннюю самодиагностику и профилактику болезни. Проект реализуется силами волонтеров Сбера, которые регулярно проводят просветительские встречи и консультации с сотрудниками, пенсионерами и клиентами Сбербанка. Участники форума познакомились с особенностями работы когнитивных функций мозга, а также на себе опробовали специальные приемы по профилактике деменции. В этом им помог мастер-класс от экспертов Сбера.

Также представители Сбера в рамках работы секции "Партнерство: НКО и бизнес" рассказали о программах Сбера, направленных на развитие сотрудничества с НКО и органами власти для повышения эффекта социальных инициатив бизнеса.

"Сбер является одним из ключевых работодателей в России, одной из крупнейших компаний страны. Мы осознаем свою роль и ответственно относимся к ценностям, которые поддерживаем внутри организации, а также в работе с нашими клиентами. Забота о старшем поколении, справедливое и равное отношение ко всем — это тот принцип, который является основополагающим в нашей деятельности. Вместе с тем мы разрабатываем и реализуем специальные программы и проекты, направленные на поддержку старшего поколения. Одним из них является "Деменция.нет", который помогает на ранних стадиях диагностировать заболевание, а также занимается его профилактикой. Это важный для нас проект, потому что он позволяет не только пожилым людям повысить качество жизни, но и поддержать людей, чьи родственники столкнулись с этой проблемой", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

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