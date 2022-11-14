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Общество

В Самарской области ищут трудовые династии соцработников

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области объявляет о начале проведения отборочного этапа областного конкурса "Лучшая трудовая династия Самарской области" по направлению "Социальное обслуживание".

Конкурс проводится для выявления трудовых династий, работающих в учреждениях и организациях сферы социального обслуживания Самарской области.

Трудовой династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники в количестве трех и более человек, имеющие три поколения и более - последователей семейной традиции, занятые в настоящее время или ранее осуществлявшие свою трудовую деятельность в одной организации Самарской области. Суммарный общий трудовой стаж трудовой династии должен быть не менее 50 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 30 декабря 2022 года по адресу: 443086, г. Самара, ул. Революционная, 44, управление государственной службы, кадровой и антикоррупционной политики департамента правового и кадрового обеспечения, кабинет 215 (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00).

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(846) 335-58-06. Электронный адрес для представления информации по вопросам, связанным с конкурсом: pnn@socio.samregion.ru

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