На дороге Кинель - Богатое - Борское активно ведутся ремонтные работы

На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб. Расширение проезжей части с учетом официальных съездов, а также подготовка основания и укладка асфальтового покрытия, выполнено на 65%, а бортовой камень укреплен на 50%.

Весь объем работ, запланированный на 2022 год будет выполнен в полном объеме в текущем году. Все остальные работы по проекту: устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров, в том числе и финишная укладка асфальтового покрытия планируется завершить до конца августа 2023 года.