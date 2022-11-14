На дороге Кинель - Богатое - Борское активно ведутся ремонтные работы

На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб. Расширение проезжей части с учетом официальных съездов, а также подготовка основания и укладка асфальтового покрытия, выполнено на 65%, а бортовой камень укреплен на 50%.
Весь объем работ, запланированный на 2022 год будет выполнен в полном объеме в текущем году. Все остальные работы по проекту: устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров, в том числе и финишная укладка асфальтового покрытия планируется завершить до конца августа 2023 года.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.