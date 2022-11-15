В Самаре разыскивается водитель, наехавший на старушку

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Самаре.

В полицию Самары из больницы поступило сообщение о ДТП. Установлено, что 12 ноября примерно в 13:00 водитель, управляя автомобилем, двигался задним ходом по дворовому проезду дома № 23 пр. Металлургов и напротив четвертого подъезда совершил наезд на 85-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении автомобиля.

Водитель, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и, после обследования, была госпитализирована.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ГИБДД Управления МВД России по г. Самара по телефонам: (846) 9519121 или 102.