В Самаре разыскивается водитель, наехавший на старушку

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Самаре.
В полицию Самары из больницы поступило сообщение о ДТП. Установлено, что 12 ноября примерно в 13:00 водитель, управляя автомобилем, двигался задним ходом по дворовому проезду дома № 23 пр. Металлургов и напротив четвертого подъезда совершил наезд на 85-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении автомобиля.
Водитель, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и, после обследования, была госпитализирована.
Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ГИБДД Управления МВД России по г. Самара по телефонам: (846) 9519121 или 102.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...