Самарский университет поддержит мобилизованных сотрудников выплатами

Мобилизованным или ушедшим добровольцами сотрудникам Самарский национальный исследовательский университет им. Королева окажет материальную помощь. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. Соответствующее положение закреплено в новом коллективном договоре, принятом работниками вуза на 2022–2025 годы.

В документе также предусмотрена финансовая поддержка в случае утраты близких родственников сотрудников. Кроме того, дети мобилизованных военнослужащих-членов коллектива университета могут рассчитывать на скидку на обучение по программам бакалавриата и магистратуры. С заявлениями на ее получение в приемную комиссию уже обратились шесть человек.