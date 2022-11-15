Самарский университет поддержит мобилизованных сотрудников выплатами

Мобилизованным или ушедшим добровольцами сотрудникам Самарский национальный исследовательский университет им. Королева окажет материальную помощь. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. Соответствующее положение закреплено в новом коллективном договоре, принятом работниками вуза на 2022–2025 годы.
В документе также предусмотрена финансовая поддержка в случае утраты близких родственников сотрудников. Кроме того, дети мобилизованных военнослужащих-членов коллектива университета могут рассчитывать на скидку на обучение по программам бакалавриата и магистратуры. С заявлениями на ее получение в приемную комиссию уже обратились шесть человек.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.