Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование областной акции "Народное признание"

Во вторник, 15 ноября, стартует общественное голосование юбилейной XV областной акции "Народное признание", по итогам которого жители губернии определят победителей 2022 года.

За 15 лет акция зарекомендовала себя в качестве престижной народной премии, в которой самых достойных номинантов определяют именно жители Самарской области.

2022 год стал годом, когда такие качества людей, как отзывчивость, доброта, чуткость, умение принимать быстрые, но ответственные решения, — вышли на первый план. В условиях беспрецедентных вызовов, каждый житель региона сумел сохранить эти качества. Самые достойные стали номинантами акции "Народное признание".

В этом году на участие в областной общественной акции "Народное признание" подано рекордное количество заявок — 695, что на 30% больше, чем в 2021 году. Растущий интерес к акции во многом продиктован тем, что номинанты — самые обычные люди: педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники — те, кто проявил себя в общественной или профессиональной деятельности и внес вклад в развитие региона. "Акция стала традицией нашего региона — традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Больше всего заявок было подано от муниципального района Волжский (58), муниципального района Сергиевский (40) и муниципального района Красноармейский (37). Суммарно от внутригородских районов г. о. Самара было подано 97 заявок на участие в акции, от районов г. о. Тольятти — 62 заявки.

Рекордсменом по количеству поданных заявок стала номинация "Признание и Уважение" — 237 анкет было обработано на первом, муниципальном, этапе акции. Заявки в данной номинации были поданы из всех муниципальных образований Самарской области.

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 248 конкурсантов. Далее члены Общественного совета областной общественной акции "Народное признание" выбрали в каждой номинации по 10 номинантов для прохождения в финальный этап акции.

В итоге в финальном голосовании участвует 60 номинантов в 6 номинациях:

"Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победителей", "Единство и Успех", "Мы Вместе", "Герои нашего времени".

Информация о номинантах акции представлена на сайте Правительства Самарской области, а также будет опубликована в газете "Волжская коммуна" 18 ноября 2022 года.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании для заполнения анкеты.

Список пунктов голосования опубликован в газете "Волжская коммуна" от 11.11.2022, а также представлен на сайте Правительства Самарской области.